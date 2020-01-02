Тверь, , 23:01 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) по Тверской области возбудил уголовное дело по факту получения травм, вызванное взрывом газа в жилом доме Твери. Об этом 2 января сообщает пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что трагедия произошла по вине работника, который во время демонтажа и установки кухонного гарнитура в квартире, повредил газовый шланг, соединяющий газовую трубу и газовую плиту. Нарушения, допущенные им во время работы, привели в дальнейшем к хлопку газа.

«Проживающим там супругам были причинены травмы и ожоги различной степени тяжести, в том числе одному из них не менее 70% ожогов поверхности тела», — уточняют в СКР по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в жилом многоквартирном доме в Твери произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали два человека, они госпитализированы.

Информация о хлопке газа поступила 2 января в 06:36 мск в Единую дежурную диспетчерскую службу города. ЧП произошло в многоквартирном доме на бульваре Гусева. Из дома были эвакуированы 52 человека, проживающих в подъезде, где произошёл взрыв. Они временно размещены в здании школы №48.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв газа в жилом доме в Твери: есть пострадавшие