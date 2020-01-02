Челябинск, , 21:24 — REGNUM В Челябинской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека. Об этом 2 января сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительной информации, жертвами лобового столкновения автомобилей Hyundai и ВАЗ-2107 стали пассажиры отечественной «семёрки».

В иномарке находились четверо человек, двое из которых дети. Все пострадавшие доставлены в больницы.

На данный момент правоохранительными органами на месте происшествия выясняются причины аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Курганской области 2 января 2020 года произошло столкновение двух легковых автомобилей Toyota и Ford Focus. Погибли три пассажирки Toyota, травмы получили шесть человек.

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