Астрахань, , 21:05 — REGNUM В Астрахани на месте пожара в многоквартирном доме обнаружено тело второго погибшего. Об этом 2 января сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Астраханской области.

На месте пожара. Астрахань 30.mchs.gov.ru

«В настоящее время обнаружено второе тело — это женщина 1939 года рождения. Осмотр места происшествия продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар полностью локализован. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в жилом доме на улице Советской произошло в 04:43 (03:43 мск), площадь возгорания составила 800 кв. метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Из дома были эвакуированы восемь человек, два человека числились пропавшими без вести. Тело одного человека было найдено при разборе завалов после ликвидации открытого горения. Личность погибшего устанавливается. До сих пор судьба второго пропавшего оставалась неизвестной.

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