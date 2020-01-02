Санкт-Петербург, , 20:42 — REGNUM Охваченный огнем мужчина упал с крыши трехэтажного дома в центре Петербурга вечером 2 января. Падение пришлось на проходившую мимо женщину. Об этом трагическом случае сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло в четверг, в 17:18 мск, в Центральном районе города, на улице Боровая, 29. Очевидцы сообщили по телефону «01» о дыме на крыше дома, находящегося на капремонте. Прибыв на место, спасатели обнаружили на земле бездыханное тело мужчины. Его личность сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Пожара в доме не возникло.

Во время падения с крыши, причины которого выясняются, мужчина задел проходившую мимо 52-летнюю женщину. С закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой левой ноги она была госпитализирована в больницу.