Хониара, , 18:28 — REGNUM На одном из островов государства Соломоновы острова сейсмологи зафиксировали подземные толки магнитудой 5,5. Об этом 2 января сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что сейсмическая активность на острове Гуадалканал зафиксирована в 13:41 по UTC (16:41 мск), а очаг землетрясения залегал на глубине 31,5 км.

К данному моменту информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в Тихом океане у берегов Камчатки.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение силой 4,4 балла