р-н Мишкинский, , 18:20 — REGNUM В Курганской области 2 января 2020 года произошло столкновение двух легковых автомобилей Toyota и Ford Focus. Погибли тра пассажирки Toyota, травмы получили шесть человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области.

2 января 2020 года произошло столкновение двух легковых автомобилей Toyota и Ford Focus Пресс-служба Госавтоинспекции по Курганской области

Трагедия произошла около 14:00 по местному времени (12:00 мск) на 186 километре автодороги «Иртыш» Мишкинского района Курганской области.

По предварительной информации водитель автомобиля Ford Focus 1979 года рождения, житель Челябинской области, при обгоне выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Toyota, под управлением водителя 1992 года рождения из Новосибирской области.

В результате погибли три женщины, шесть человек травмировано из них двое детей 5 и 12 лет. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.