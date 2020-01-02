Нур-Султан, , 17:52 — REGNUM В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент крушение самолета авиакомпании Bek Air, соответствующая публикация появилась в телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти».

Транспортное судно, следовавшее 27 декабря рейсом Алма-Ата-Нур-Султан вынуждено было совершить экстренную посадку. В результате чего погибли девять человек, девять человек получили ранения.

На борту самолета находилось 100 человек. Причина трагедии устанавливается. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших, пообещав наказать виновников происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Казахстана обнародовало версии катастрофы самолёта в Алма-Ате