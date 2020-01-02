Курган, , 17:18 — REGNUM В Курганской области на федеральной трассе «Иртыш» в результате выезда легкового автомобиля на встречную полосу произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, три человека погибли и пять получили травмы различной степени тяжести. Об этом 2 января сообщает ГИБДД по региону.

«На 185-м километре федеральной автодороги «Иртыш» водитель автомобиля Ford выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Toyota», — цитирует РИА Новости источник в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что все погибшие находились в автомобиле Toyota.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что один человек погиб, ещё трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Самарской области. Авария произошла вечером 31 декабря около 22:00 на 19-м километре автодороги Самара — Волгоград — Красноармейское — Пестравка. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan, не справившись с управлением при сложных дорожных и метеоусловиях, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Primera.

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