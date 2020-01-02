Джакарта, , 16:52 — REGNUM Число жертв наводнения в Индонезии достигло 29 человек, об этом 2 декабря сообщает Geo TV.

Проливные дожди обрушились на столицу государства, город Джакарта, вызвав наводнение. Десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.

Власти столицы приняли решение отключить электроэнергию и систему водоснабжения, чтобы минимизировать число жертв среди населения.

Напомним, в столице Индонезии Джакарте и ее окрестностях проживают более 30 миллионов человек. Жертвами наводнений в 2007 году там стало более 50 человек.

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