Сухум, , 15:54 — REGNUM Второй подозреваемый в убийстве троих человек в городе Сухуме арестован Сухумским городским судом в Абхазии. Об этом 2 января сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Сухума о заключении под стражу жителя села Моквы 1990 года рождения. Подозреваемый был задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве троих человек в кафе на набережной в центре Сухума, совершённого группой лиц 22 ноября 2019 года.

Подозреваемый пробудет под арестом до 29 февраля 2020 года. 17 декабря в рамках этого же уголовного расследования был арестован первый подозреваемый. Оба арестованных являются родными братьями.

Ещё один подозреваемый в настоящее время находится в розыске.

Напомним, 22 ноября 2019 года группа неизвестных расстреляла троих человек в кафе на набережной Мохаджиров в Сухуме. Два человека скончались на месте, ещё одна женщина, официантка кафе, скончалась позднее в больнице. В связи с инцидентом было заведено несколько уголовных дел по статьям об умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также по статье о незаконном хранении, ношении, перевозке огнестрельного оружия.

Преступление стало причиной кардинальных кадровых перестановок и увольнений в правительстве Абхазии. Со своих постов были уволены глава МВД Гарри Аршба и генеральный прокурор Зураб Ачба.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте подозреваемого по делу о расстреле троих человек в центре Сухума.

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