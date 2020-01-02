Луганск, 2 января 2020, 15:52 — REGNUM О двух случаях не боевых потерь в Донбассе 1 января в рядах военнослужащих ВСУ, в одном из которых боевик ВСУ погиб, сообщил представитель Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко 2 января.
Второй случай не боевых потерь произошел в 93-й бригаде ВСУ, где был открыт огонь на поражение по военнослужащему, который пытался самовольно оставить позиции подразделения. В результате военнослужащий боевик с ранениями был доставлен в больницу. А для того, чтобы скрыть факт не боевой потери, так называемое командование ООС попыталось обвинить Народную Милицию республики в нарушении режима прекращения огня в районе данного происшествия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, супруга военнослужащего, покончившего собой, сообщила накануне о совершенном ее супругом суициде.
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