Луганск, , 15:52 — REGNUM О двух случаях не боевых потерь в Донбассе 1 января в рядах военнослужащих ВСУ, в одном из которых боевик ВСУ погиб, сообщил представитель Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко 2 января.

«1 января в одном из подразделений 72 бригады старший лейтенант Сергеев обратился к командиру бригады Богомолову с просьбой предоставить отпуск для решения внезапно возникших семейных проблем на что получил отказ. Не справившись с тяжелым эмоциональным состоянием, пребывая в состоянии алкогольного опьянения Сергеев совершил самоубийство», — сообщил Филипоненко.

Второй случай не боевых потерь произошел в 93-й бригаде ВСУ, где был открыт огонь на поражение по военнослужащему, который пытался самовольно оставить позиции подразделения. В результате военнослужащий боевик с ранениями был доставлен в больницу. А для того, чтобы скрыть факт не боевой потери, так называемое командование ООС попыталось обвинить Народную Милицию республики в нарушении режима прекращения огня в районе данного происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, супруга военнослужащего, покончившего собой, сообщила накануне о совершенном ее супругом суициде.

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