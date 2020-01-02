Нью-Дели, , 15:51 — REGNUM Один из пожарных, оказавшихся под завалами в результате обрушения из-за пожара здания завода, скончался от полученных травм в Индии. Об этом 2 января сообщает агентство ANI.

Возгорание произошло утром 2 января на заводе в Дели. Часть здания завода обрушилась в результате пожара, под завалами оказались 14 человек, 13 из них являются членами прибывшей на ликвидацию возгорания команды пожарных.

Несколько человек из-под завалов и госпитализировали. Один из пострадавших скончался в госпитале, несмотря на все усилия врачей.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал выразил соболезнования родным и близким пожарного в связи с его кончиной. Также министр сообщил, что внимательно следит за ситуацией с пожаром на заводе в Дели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о частичном обрушении здания завода при пожаре в Индии.

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