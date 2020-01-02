Иркутск, , 15:34 — REGNUM Похолодание и новогодние праздники спровоцировали всплеск нарушений пожарной безопасности в Иркутской области. Как сообщает сайт регионального ГУ МЧС РФ, по состоянию на 12:00 местного времени 2 января в регионе произошло 44 пожара, на которых погибли четыре человека и три человека получили травмы.

В частности, пожары с гибелью людей произошли в деревне Седанкина Казачинско-Ленского района, в посёлке Залари и в городе Тайшете. Во всех случаях пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения и спали, пояснили спасатели.