Львов, Украина, , 15:51 — REGNUM 1 января спасатели оказали помощь трем травмировавшимся туристам-лыжникам, которые получили травмы на лыжной трассе горы Высокий Верх. Об этом 2 января сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Одна из пострадавших получила травму левой руки, вторая — травму правой ноги, а третий пострадавший лыжник — травмировал левую ногу. Спасателями была оказана пострадавшим туристам первая медицинская помощь, а также оказана помощь в спуске к подножию горы, где туристы были переданы медицинским работникам для оказания дальнейшей помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Закарпатской области на горе Говерла в новогоднюю ночь заблудился турист из Тернопольской области, которого удалось отыскать лишь утром.

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