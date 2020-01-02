Нью-Дели, , 15:50 — REGNUM Как минимум семь человек погибли при падении пассажирского автобуса в ущелье в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом 2 января сообщает газета Hindustan Times.

Авария произошла в округе Раджури в 160 км от Джамму. Автобус направлялся в Джамму из населённого пункта Пунч.

В результате падения автобуса семь человек погибли на месте, от 20 до 25 получили травмы. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, падение автобуса могло произойти из-за невнимательности водителя.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух автобусов в Подмосковье, в результате которого пострадали шесть человек.

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