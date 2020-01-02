Чита, , 15:14 — REGNUM В забайкальском посёлке Антипиха, где температура воздуха опустилась ниже — 30 °C, 2 января отключили свет, воду и отопление.

Как сообщает ZAB.RU, их подача была возобновлена только через два часа.

По словам местных жителей, коммунальное ЧП произошло из-за низкого качества угля, который привезли в котельную.

Напомним, Антипиха — бывший посёлок, ныне микрорайон на восточной окраине Читы, входит в состав Ингодинского административного округа. На территории посёлка находятся промышленные предприятия, воинские части, исправительные учреждения и жилые дома7

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