Казань, , 15:14 — REGNUM Легковой автомобиль «Нива» с двумя людьми провалился под лёд реки Камы в Татарии. Об этом 2 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о ЧП поступила в ведомство около 11:00 мск. Два человека провалились под лёд на легковом автомобиле в трёхстах метрах от берега на территории города Чистополя.

Очевидцы успели вытащить одного из находившихся в автомобиле, второй человек ушёл под лёд.

В настоящее время ведутся поиски пропавшего. К поисково-спасательным работам привлечены водолазы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении туриста из Свердловской области на озере Байкал в Чивыркуйском заливе.

Читайте ранее в этом сюжете: На Байкале спасли туриста из Свердловской области