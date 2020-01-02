Пномпень, , 14:55 — REGNUM Жертвами ударов молний в 2019 году в Камбодже стали 95 человека, сообщает Xinhua со ссылкой на представителя национального комитета по борьбе со стихийными бедствиями Кео Ви.

Сообщается, что за прошедший год 95 атакованных молниями человек погибли и еще 83 получили ранения.

Наиболее часто подобные трагедии происходят в сезон дождей с мая по октябрь. Для избежания удара молнии власти рекомендуют оставаться в укрытиях. Особенно это предостережение актуально для жителей сельской местности.

По данным ведомства, годом ранее (в 2018 году) на территории Камбоджи от ударов молний погибло 110 человек.