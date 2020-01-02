Красноярск, 2 января 2020, 14:57 — REGNUM Проверку информации о прыжке двух парашютистов с балкона высотного дома проводят сотрудники полиции в Красноярске. Об этом 2 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
Ряд СМИ опубликовал видеокадры прыжка с парашютом с балкона 24 этажа жилого дома, находящегося на территории жилого комплекса «Белые росы», который совершили два человека.
Парашютисты на видеозаписи благополучно приземлились на берегу Абаканской протоки Енисея. Заявлений в связи с данным инцидентом от граждан не поступало, нет информации и о пострадавших.
В настоящее время проводится проверка информации о прыжках. Устанавливаются обстоятельства инцидента.
Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании двух человек в Москве, пытавшихся проникнуть на крышу башни «Федерация» в деловом центре «Москва-сити».
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