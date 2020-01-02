Великий Новгород, , 14:36 — REGNUM В Великом Новгороде проводится доследственная проверка после падения из окна одного из домов по улице Попова 19-летнего молодого человека. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, его тело было обнаружено под окнами жилого дома 1 января 2020 года.

По предварительным данным следствия, молодой человек упал с высоты четвёртого этажа и от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия.