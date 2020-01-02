Новосибирск, , 14:34 — REGNUM Пассажирский автобус ПАЗ загорелся во время движения в городе Новосибирске. Об этом 2 января сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Возгорание автобуса с пассажирами произошло в 14:05 (10:05 мск) в Ленинском районе на площади Карла Маркса. Пассажиры успели эвакуироваться самостоятельно, пострадавших нет.

К ликвидации пожара были привлечены восемь человек и две единицы техники. Возгорание было потушено в 14:46 (10:46 мск).Автобус выгорел по всей площади. Также частично были задеты пламенем четыре припаркованных рядом с автобусом легковых автомобиля, у них оплавились бампера.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. По предварительным данным, пожар возник в результате взрыва газового оборудования в автобусе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших, в том числе одном ребёнке, в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Подмосковье.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть человек пострадали при ДТП с двумя автобусами в Подмосковье