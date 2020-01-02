Золотое, ЛНР, , 14:36 — REGNUM 1 января в Донбассе совершил суицид боевик одного из незаконных военизированных формирований (так называемого добровольческого батальона — ИА REGNUM) Юрий Сергеев с позывным «Гудвин». Об этом 1 января сообщила супруга погибшего Лилия Сергеева-Старостина на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщила супруга военного, он погиб в 14:00 (15:00 мск) 1 января. Как уточнил 2 января украинский телеканал «112 Украина», офицер вооруженных сил Украины Анатолий Штефан сообщил, что боевик совершил суицид в районе населенного пункта Золотое в ЛНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по сообщению Народной милиции ДНР в новогоднюю ночь в зоне ответственности представителей народной милиции республики, боевик ВСУ из 55-й бригады совершил суицид.

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