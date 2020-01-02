Астрахань, , 13:50 — REGNUM Тело погибшего было найдено спасателями на месте пожара в трёхэтажном жилом доме в Астрахани. Об этом 2 января сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.

Возгорание в жилом доме на улице Советской произошло в 04:43 (03:43 мск), площадь возгорания составила 800 кв. метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Из дома были эвакуированы восемь человек, два человека числились пропавшими без вести. Тело одного человека было найдено при разборе завалов после ликвидации открытого горения. Личность погибшего устанавливается.

Судьба второго пропавшего по-прежнему остаётся неизвестной. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара в трёхэтажном жилом доме в Астрахани.

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