Канберра, , 13:25 — REGNUM Корабль ВМФ Австралии прибыл для спасения заблокированных лесным пожаром жителей на берегу у австралийского города Маллакута. Об этом 2 января сообщает телеканал ABC.

На побережье оказались заблокированы около 4000 человек. Часть жителей вышла в море на лодках, надеясь спастись от огня. Накануне в штат Виктория, где находится город Маллакута и в Новый Южный Уэльс властями Австралии были направлены военные суда и вертолёты, для помощи при тушении масштабных лесных пожаров и эвакуации жителей.

Первый военный корабль прибыл к побережью Маллакуты утром 2 января. Корабль примет на борт первую партию жителей и доставит их в ближайший порт. Так как на борту корабля могут разместиться лишь 700 человек, то корабль предпримет ещё как минимум один рейс к побережью около Маллакуты.

Полиция штата Виктория, в свою очередь, уведомила власти о том, что к пляжу возле Маллакуты направлены три полицейских судна, водой, парамедиками, продовольствием и медикаментами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 17 погибших в результате лесных пожаров, бушующих в Австралии. 15 человек погибли в штате Новый Южный Уэльс, ещё двое — в штате Виктория.

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