Херсон, Украина, , 12:24 — REGNUM В Высокополье Херсонской области днем 1 января произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, за рулем которого находился 41-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 1 января сообщило местное издание «Типичнй Херсон».

Как сообщает СМИ, утром 1 января мужчина после пробуждения употреблял алкогольные напитки, а непосредственно перед ДТП посетил продовольственный магазин, где приобрел алкоголь, но отъехать далеко от магазина водитель не смог, так как не справившись с управлением врезался в столб. В результате удара, мужчина получил травмы головного мозга и грудной клетки.

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