* ИГ — запрещённая в России организация

Магас, , 11:59 — REGNUM Террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе, Ингушетия. Об этом сообщается на портале Site Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на пост ДПС при въезде в Магас было осуществлено 31 декабря. Злоумышленники потаранили пост ДПС напалаи на сотрудников полиции. По предварительным данным, нападавших было трое — двоих убили ответным огнем, третий получил ранения. Также погиб один сотрудник полиции.