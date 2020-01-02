Красногорск, , 11:53 — REGNUM Как минимум шесть человек, среди них один ребёнок, пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красногорске Московской области. Об этом 2 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 09:00 на Путиловском шоссе. Столкнулись два маршрутных автобуса с пассажирами. Уточняется, что одни из автобусов совершил выезд на полосу встречного движения.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе 12-летний ребёнок. Пострадавшие госпитализированы в больницу №1 Красногорска.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате столкновения грузовика и экскурсионного автобуса в Подмосковье.

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