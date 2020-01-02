Иркутск, , 11:45 — REGNUM Сотрудники Забайкальского национального парка обнаружили мужчину, лежащего в горячей радоновой ванне. Как сообщает «Комсомольская правда», инцидент произошёл в Чивыркуйском заливе на Байкале.

Турист был настолько истощен, что не мог самостоятельно выбраться из воды, даже говорить не мог. Операция по спасению осложнялась особенностью местности. Как пояснил спасатель 1 класса Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО Александр Борисов, толщина льда в бухте Змеевая составляла всего несколько сантиметров, к тому же повсюду бьют горячие ключи, подмывающие лед.

«Наш вездеход «Трэкол» по дороге провалился», — пояснил он.

Когда спустя несколько часов все же удалось добраться до места, пострадавший уже почти не двигался. Он оказался туристом из Свердловской области. Врачи оценили его состояние, как тяжелое. Поэтому, рассказать, как мужчина оказался в ловушке и сколько времени провел там без еды, воды и связи, пока не представляется возможным.