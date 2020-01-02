Москва, , 11:28 — REGNUM Более 440 человек было спасено при ДТП и пожарах за первые сутки наступившего года пожарно-спасательными подразделениями в России. Об этом 2 января сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Всего, по данным ведомства, за первые сутки года было спасено 443 человека, 190 из них в ходе ликвидации техногенных пожаров, 252 человека спасены при ликвидации последствий ДТП, ещё одного человека спасли на водоёме.

По состоянию на 06:00 2 января спасателями было ликвидировано 1162 техногенных пожара, ликвидированы последствия 295 ДТП. Кроме того, в пяти случаях была оказана необходимая психологическая помощь пострадавшим.

Также спасатели приняли участие в работах по восстановлению холодного водоснабжения в Томской и Новосибирской областях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении МЧС России режима повышенной готовности на период новогодних и рождественских праздников.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС России ввело режим повышенной готовности на период праздников