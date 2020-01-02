Омск, , 11:16 — REGNUM Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь, было найдено поисковиками в Омской области. Об этом 2 января сообщила журналистам помощник руководителя следственного управления следственного комитета по региону Лариса Болдинова.

Житель села Заливино Тарского района был найден мёртвым в 500 метрах от населённого пункта. Следов насильственной смерти на теле подростка найдено не было. По предварительной информации, причиной смерти стало переохлаждение организма.

По версии следствия, подросток, встретив Новый год с друзьями, отправился домой в состоянии алкогольного опьянения. Но дойдя до дома, где он проживал, мальчик постучал не в свою дверь, а в дверь соседа. Когда сосед вышел, подросток выбежал на улицу.

По факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, которую проводят следователи в Якутии после смерти 15-летнего подростка.

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