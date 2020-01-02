Якутск, , 11:03 — REGNUM В избиении своего подчиненного подозревается депутат госсобрания Якутии, также являющийся главой одной из местных нефтегазовых компаний. Об этом 2 января сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

«Руководителем следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении руководителя нефтегазовой компании — депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) по факту нанесения телесных повреждений мужчине, 1991 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что, по данным следствия, 19 декабря прошлого года глава нефтегазовой компании и депутат в результате конфликта нанес своему сотруднику телесные повреждения — перелом носа, ссадины и гематомы, из-за разногласий в вопросах, касающихся сферы трудовых отношений.

Кроме этого, сообщается, что расследование данного уголовного дела было поручено отделу по расследованию особо важных дел регионального следственного управления и указывается, что в данный момент следователями проводится комплекс следственных мер, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента.

Как сообщало, 31 декабря конфликт со стрельбой из травматического оружия произошёл между автомобилистами в Ростове-на-Дону.