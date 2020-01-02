Якутск, 2 января 2020, 11:02 — REGNUM Проверка по факту смерти 15-летнего подростка проводят следователи в Якутии. Об этом 2 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.
Тело подростка было найдено 1 января на улице в селе Баяга Таттинского района. По предварительным данным, школьник встречал Новый год в компании одноклассников.
По факту гибели подростка начата доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели школьника. Отмечается, что на теле мальчика следов насильственной смерти обнаружено не было.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее ИА REGNUM сообщало о шестикласснике, который был доставлен с обморожением ног в больницу Якутии, после того, как сбежал из дома.
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