Тверь, , 10:48 — REGNUM Два человека пострадали при взрыве газа, который произошёл в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом 2 января сообщает пресс-служба администрации города.

Информация о хлопке газа поступила в 06:36 мск в Единую дежурную диспетчерскую службу города. ЧП произошло в многоквартирном доме на бульваре Гусева. Из дома были эвакуированы 52 человека, проживающих в подъезде, где произошёл взрыв. Они временно размещены в здании школы №48.

В результате взрыва газа пострадали два человека. мужчина и женщина, жильцы квартиры, где произошёл взрыв. В настоящее время пострадавшие госпитализированы.

По данным администрации, при взрыве было повреждено остекление квартиры, но разрушения строительных конструкций не произошло. Оценкой состояния здания занимаются специалисты, решается вопрос о возможности возвращения жильцов в свои квартиры.

После ЧП правоохранителями начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователями проводится осмотр места происшествия и опрос очевидцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении ремонта в доме, пострадавшем в январе 2019 года при взрыве газа в городе Шахты в Ростовской области.

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