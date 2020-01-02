Чебоксары, , 10:09 — REGNUM Крупный пожар произошёл в Чебоксарах в новогоднюю ночь. Возгорание произошло на рынке «Ярмарка», в результате сгорело 16 павильонов, сообщает ГУ МЧС по Чувашии.

По данным спасателей, 1 января в 1:26 загорелись торговые павильоны на рынке «Ярмарка» по ул. Гладкова в Чебоксарах. Площадь возгорания составила около 450 кв. метров, огнём уничтожены 16 торговых павильонов, повреждена внутренняя отделка соседних торговых точек.

В ликвидации возгорания задействовано восемь пожарных автоцистерн. Погибших и пострадавших нет.

Причины и другие детали пожара выясняют эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар на территории «Ярмарки» произошёл в ноябре 2015 года. Отмечалось, что пожаром были охвачены семь контейнеров с товаром, принадлежащим предпринимателям. Тогда площадь горения составила 300 кв. метров.