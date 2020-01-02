Днепропетровск, Украина, , 10:09 — REGNUM В городе Днепропетровске (стал городом Днепр после «декоммунизации» — ред.) перевернулся легковой автомобиль марки Toyota Prado. Об этом 2 января сообщает издание «Информатор».

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 0:50 (1:50 мск) на улице Криворожской. В результате ДТП пострадавших нет.

По предварительной информации во время движения автомобиля, дорогу пыталась перебежать собака. Дабы избежать столкновения с животным, водитель пытался уйти в сторону и потерял управление. В результате чего машина перевернулась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Украины в результате дорожно-транспортного происшествия с моста слетел автомобиль.

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