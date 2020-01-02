Чебоксары, , 09:56 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием маршрутного микроавтобуса. В результате аварии один человек скончался и пятеро травмированы, в том числе 13-летний подросток, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

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Авария произошла 1 января автодороге Чебоксары — Сурское в Красноармейском районе. По данным полиции, 37-летний чебоксарец на автомашине «Киа Рио» в зоне действия знака «Обгон запрещен» стал объезжать транспортное средство с пересечением сплошной линии разметки, после чего потерял управление и на «встречке» столкнулся с микроавтобусом.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия. В салоне микроавтобуса в момент столкновения находилось шестеро пассажиров, из них двое госпитализированы в больницу на «скорой». Ещё трое обратились в медицинские учреждения позже.

В МВД отмечают, что у всех пострадавших, включая 13-летнего школьника, ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи пассажиры были отпущены домой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Батыревском районе Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием учебного автомобиля. Во время учебной поездки была сбита девочка, которая переходила «дорогу вне перехода, но в зоне его видимости».

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