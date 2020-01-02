Ульяновск, , 09:48 — REGNUM В Ульяновской области 1 января произошло 15 аварий, выявлено 170 нарушений ПДД, также составлено более 200 административных протоколов. Об этом сообщает УМВД Ульяновской области по итогам сводки за 1 января 2020 года.

В полиции отмечают, что в новогоднюю ночь установлено лицо по одному ранее совершенному преступлению и местонахождение одного без вести пропавшего. Всего составлено 202 административных протокола, в том числе пять — за нарушения в сфере миграции, четыре — за распитие спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах, три — за мелкое хулиганство, два — за курение в общественных местах.

Зарегистрировано более 170 нарушений правил дорожного движения и 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил травмы различной степени тяжести. Речь идёт об аварии в Димитровграде на проспекте Автостроителей: по данным полиции, водитель «Шевроле Клан» сбил пешехода, переходящего проезжую часть «в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода». Пешеход доставлен в больницу.

Отметим, что в областном центре по итогам первого в этом году совещания поручено продолжить очистку дорог от снега и держать на постоянном контроле работу жилищно-коммунальных служб. По данным мэрии, 31 декабря МБУ «Контакт-центр при главе города» принял 13 обращений граждан по самым разным сферам ЖКХ, 12 из которых отработано, одно находится на контроле — по вопросу водоотведения на улице 9 Мая. Специалисты МУП «УльГЭС» оперативно переподключили шесть домов Нового города, обесточенных из-за повреждения в сетях Чердаклинских РЭС. Газовые службы восстановили подачу «голубого топлива» на газовые колонки и плиты в доме №28 по проспекту 50-летия ВЛКСМ.