Херсон, Украина, , 09:45 — REGNUM В Херсонской области пять человек пострадали в результате взрывов пиротехнических изделий. Об этом 2 января сообщает местное издание «Типичный Херсон».

В городе Новая Каховка Херсонской области, по сообщению местного СМИ, 46-летний мужчина пострадал в результате взрыва петарды, привезенной им из Словакии. Сообщается, что от взрыва пиротехнического изделия, мужчина лишился кисти правой руки. В городе Херсоне петарда взорвалась у лица 11-летнего мальчика. В результате происшествия, пострадавший был доставлен в больницу, где ему диагностировали повреждение структуры глаза. Пациента прооперировали. Теперь ребенку предстоит длительный курс лечения.

Еще одному 30-летнему мужчине часть фейерверка попала в район левого глаза, зрения пострадавший не лишился. Инцидент произошел на площади Свободы в Херсоне. Еще один случай взрыва петарды произошел в поселке Камышаны Херсонской области, где в результате взрыва пиротехнического изделия в руках у мужчины, пострадавший лишился части пальца.

Также в ходе празднования Нового года, в селе Новокиевка Каланчакского района области, подростку ночью первого января кинули петарду в голову четырнадцатилетнему подростку. В результате парень получил ожог под левым глазом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва салюта в Житомирской области, мужчина попал в реанимационное отделение областной больницы.

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