Петропавловск-Камчатский, , 10:16 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в Тихом океане у берегов Камчатки. Об этом 2 января сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», подземные толчки были зафиксированы днём 2 января в акватории Тихого океана в 19 км от береговой линии. Очаг подземных толчков находился на глубине 65 км.

Эпицентр землетрясения располагался в 67 — ми километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались точки силой 2−3 балла.

Звонки от граждан в связи с землетрясением в службу спасения не поступали. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Спасателями был организован осмотр на предмет повреждений социально-значимых объектов. Налажено взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое было зарегистрировано на востоке Камчатки.

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