Москва, , 09:12 — REGNUM Сейф с 15 млн рублей и оружием в нём украли неизвестные грабители из дому коммерческого директора фирмы в Москве. Об этом 2 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Злоумышленники, отжав одно из окон на втором этаже, забрались в частный дом на улице Байдукова и похитили металлический сейф. В сейфе находились 15 млн рублей, травматическое и охотничье оружие.

Грабители попытались скрыться вместе с похищенным, но не смогли довести до конца свой преступный замысел. Невскрытый сейф был найден в 10−15 метрах от дома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело.

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