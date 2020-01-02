Тегеран, , 08:34 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано сейсмологами на северо-востоке Ирана. Об этом 2 января сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 04:29 по всемирному координированному времени (07:29 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Эпицентр подземной стихии находился недалеко от границы Ирана с Афганистаном, в провинции Хорасан-Резави. Самый близкорасположенный к эпицентру населённый пункт — город Тайбад с населением около 35 500 человек, находился в 80 км на северо-восток от эпицентра.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,1, которое было зафиксировано в южной части Ирана.

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