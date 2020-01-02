Тайбэй, , 08:33 — REGNUM Начальник Генерального штаба вооруженных сил Тайваня Шэнь Имин выжил при крушении вертолета в горных районах страны. Об этом сегодня, 2 января, сообщает издание Taiwan News.

Военные вертолет, на борту которого находились 13 человек, совершил вынужденную посадку в горах Тайваня недалеко от города Илань. Причины аварии неизвестны.

По последним данным выжить удалось 10 находившимся на борту. Поиски еще троих продолжаются. Среди выжвивших — начальник генерального штаба вооруженных сил Тайваня Шэнь Имин. Поиски еще троих продолжаются.