Ужгород, Украина, , 08:34 — REGNUM В новогоднюю ночь в районе горы Говерла (расположена на территории Закарпатской области Украины) спасатели вели поиски пропавшего туриста из Тернопольской области. Об этом 1 января сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Сообщение о пропаже туриста на горе Говерла Раховского района Закарпатской области при прохождении туристического маршрута, поступило спасателям около 01:30 (02:30) 1 января. Потерявшегося туриста обнаружили в 7:00 (8:00 мск) в районе подножья горы. В медицинской помощи турист не нуждался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в горном ущелье Кабардино-Балкарии пропал турист.

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