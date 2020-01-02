Щелково, , 09:48 — REGNUM Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в квартире жилого дома в Щёлковском районе Подмосковья. Об этом 2 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание возникло в одной из квартир жилого многоквартирного дома в посёлке Монино. Для тушения пожара были привлечены три единицы техники и десять человек личного состава.

Из горящего дома были спасены 13 человек, в целях безопасности были эвакуированы 70 человек. В результате пожара один человек погиб, двое пострадали.

Причины и обстоятельства пожара уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации восьми человек из-за пожара в жилом доме в центре Москвы.

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