Астрахань, , 07:47 — REGNUM Возгорание в трехэтажном жилом доме по улице Советской в Астрахани удалось локализовать, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар, информация о котором поступила на диспетчерский пукнт МЧС в 04:43 (03:43 мск), силами 20 пожарных расчетов удалось локализовать к 07:40 (06:40 мск).

К охваченному огнем дому примыкает здание Государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий Астраханской области.

Ранее сообщалось, что начавшийся под утро 2 января пожар в жилом доме распространился на площади 800 кв. м. На борьбу с огнем выехали 20 пожарных машин и 58 человек личного состава. Из горящего здания было эвакуировано восемь жильцов.

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