Джакарта, , 07:31 — REGNUM Наводнения и оползни, охватившие Индонезию во время сезона дождей, стали причиной гибели как минимум 21 человека, сообщает 2 января агентство Reuters.

Согласно заявлению пресс-секретаря министерства социальных дел Джоко Хариянто, число погибших достигло 21 человека, и в ближайшее время синоптики прогнозируют усиления ливней. Ожидается, что до 7 января ситуация будет только ухудшаться, в связи с чем экстренные службы продолжают эвакуировать жителей из наиболее опасных территорий страны. Так, власти готовят эвакуацию одного из районов Джакарты Джатинегара. В стране уже перемещено более 30 тысяч человек. В затопленный районах отсутствует электричество, транспортная система страны серьезно пострадала.

Ранее власти сообщали, что среди жертв продолжительных ливней четыре человека утонули, еще четверо погибли в результате схода оползня, четыре — погибли от удара током. Еще троих не удалось спасти — они умерли от переохлаждения.

Напомним, в столице Индонезии Джакарте и ее окрестностях проживают более 30 миллионов человек. Жертвами наводнений в 2007 году там стало более 50 человек.