Астрахань, , 06:58 — REGNUM Масштабный пожар в жилом доме в Астрахани тушат 20 пожарных машин, сообщает 2 января пресс-служба регионального управления МЧС.

О возгорании жилого дома в Астрахани, распространившемся на площади 800 кв. м., экстренным службам стало известно в 04:43 (03:43 мск). Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из горящего здания восемь человек. В настоящее время на месте работают 20 пожарных машин и 58 человек. Временно оставшиеся без крова астраханцы перемещены в пункт временного содержания, оборудованный в лицее №1.

О жертвах и пострадавших сообщений не было.