Санкт-Петербург, , 06:44 — REGNUM Боровшиеся с огнем в жилом доме Приморского района Санкт-Петербурга пожарные обнаружили в горящей квартире саженцы конопли и оборудования для их выращивания. Теперь хозяина квартиры ищет милиция, сообщает местный новостной портал 78.ru.

Интересная находка ждала огнеборцев на 11-м этаже дома на Дибуновской улице. Пожарные эвакуировали соседей и проникли в горящее помещение, после чего возгорание было потушено. Однако в одной из комнат ими была обнаружена мини-плантация конопли.

Поскольку хозяина квартиры дома не было, ответить на вопросы правоохранителей ему придется в ближайшем будущем. Пока полиция занимается поисками ботаника-любителя.