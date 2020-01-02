Тайбэй, , 06:18 — REGNUM В горах на севере Тайваня потерпел крушение вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находился начальник генштаба страны Шэнь Имин и двое его коллег, сообщает 2 января Taiwan News.

Сообщается, что на борту вертолета находились 13 человек, в том числе заместитель начальника бюро политической войны, замначальника материально-техического обеспечения генштаба, замначальника связи генштаба.

На прошедшей утром 2 января пресс-конференции минобороны было заявлено, что 10 человек были найдены в горах живыми. Поиски еще трех пропавших без вести продолжаются. К месту происшествия выдвинулись поисковые отряды.