Канберра, , 04:36 — REGNUM Жертвами лесных пожаров в Австралии стали по меньшей мере восемь человек, еще несколько жителей юго-востока континента пропали без вести, сообщает 2 декабря Xinhua.

По данным австралийской полиции, семь человек погибли в штате Новый Южный Уэльс, еще один стал жертвой стихии в штате Виктория. Сообщается также об одном пропавшем без вести в Виктории. О количестве пропавших во время пожара в Новом Южном Уэльсе точной информации нет.

Обрушившаяся на населенные пункты стихия разрушила около четырех сотен домовладений.

Напомним, причиной пожаров стало аномально жаркое и сухое лето, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, в связи с чем жителям следует ожидать усугубления ситуации.